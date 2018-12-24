ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الجامعة العربية: لا توافق حول القوة المشتركة ولا نتدخل فى شئون السودان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:48 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
نادر غازي

كشف السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة، أنه لا يوجد توافق حتى الآن حول موضوع القوة العربية المشتركة، وقال: إنه موضوع تم بحثه ولكنه يحتاج إلى توافق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية لاستعراض أهم نشاطات ومجالات عمل الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018، بحضور السفير بدر الدين علالي الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال والسفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي للامين العام.

وحول التحركات فى الداخل السودانى، قال زكى إن هذا شأن داخلى فى السودان ولا نتدخل فيه.

وحول دور الجامعة العربية فى الملف الفلسطينى، قال زكى نقدر ونحترم جدًا دور مصر فى هذا الشأن، ولم نتدخل فى هذا الشأن احترامًا للدور الذى تؤديه مصر.

ترشيحاتنا

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت

جلسة أخيرة اليوم لحسم انتقال محمود مرعى إلى الأهلى

شاهد.. بيت لحم تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس وأمطار غزيرة على البلاد

محمود تريزيجيه يقترب من اتحاد جدة

العمل السعودية: آخر مهلة لتصحيح أوضاع الموظفين بأوجيه 30 ديسمبر

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

المرور: أمطار غزيرة على طريق مصر إسكندرية الزراعى بمنطقة دمنهور..فيديو

تعرف على المناطق الصناعية بسيناء

اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى في القاهرة 12 درجة

حظر إعلامي على لاعبي الأهلي

الزمالك يتراجع عن ضم السيد سالم مدافع دجلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟