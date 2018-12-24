الجامعة العربية: لا توافق حول القوة المشتركة ولا نتدخل فى شئون السودان



كشف السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة، أنه لا يوجد توافق حتى الآن حول موضوع القوة العربية المشتركة، وقال: إنه موضوع تم بحثه ولكنه يحتاج إلى توافق.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية لاستعراض أهم نشاطات ومجالات عمل الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018، بحضور السفير بدر الدين علالي الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال والسفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي للامين العام.



وحول التحركات فى الداخل السودانى، قال زكى إن هذا شأن داخلى فى السودان ولا نتدخل فيه.



وحول دور الجامعة العربية فى الملف الفلسطينى، قال زكى نقدر ونحترم جدًا دور مصر فى هذا الشأن، ولم نتدخل فى هذا الشأن احترامًا للدور الذى تؤديه مصر.