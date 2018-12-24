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تعليم

ألسن عين شمس: سلسلة ندوات للتعريف بالأبحاث العلمية العالمية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتحت د.سلوى رشاد وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الندوة العلمية التى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية بالتعاون مع قسم اللغة الإنجليزية بعنوان"ندوة علمية في الترجمة"، التى حاضر بها د. سامح حنا أستاذ الأدب العربي و الترجمة بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، بحضور د. فدوى كمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و طلاب الدراسات العليا ،مؤكدة على أن الندوة تأتي في إطار سلسلة الفعاليات التي يطلقها القطاع بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الدراسات العليا و الابحاث العلمية علي مستوي العالم.

و خلال كلمتها أكدت د. فدوى كمال، على أنه في ظل غياب الوعي بمجالات دراسات الترجمة حرصت كلية الألسن على تقديم ندوة علمية ترسي من خلالها أسس المجالات البحثية للترجمات ، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين للإستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الدراسات الترجمية المفتوحة في مختلف المجالات البينية.

بينما أكد د.سامح حنا أستاذ الأدب العربي والترجمة بجامعة "ليدز" البريطانية خلال الجلسة الأولى من فعاليات الندوة بعنوان "بناء رسالة الدكتوراة في مجال دراسات الترجمة"، على أنه تلقي علومه على أيدي خبراء التعليم العالي بجامعة عين شمس وحصل على درجة الماجيستير منها ، و أشار إلى أننا الأن في زمن التحديات مما يحمل العضو الآكاديمي و القافة الآكاديمية يواجه العديد من التحديات التى من خلالها يستطيع أن يساهم بدوره في مساعدة الباحث لإنتاج بحث علمي متميز

واستعرض أهم المتطلبات الواجب توافرها في طلاب الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس أيضًا ، و مدى إمكانية التفاعل بين المشرف و الباحث بهدف بناء رسالة دكتوراة قي علم الإجتماعيات و اللغة ، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التى تواجه الباحث في بداية بحثه هو تحديد موضوع البحث و إفراغ ذهنه من المخاوف التى تراوده قبل الخوض فى بحثه ؛ وذلك من خلال التركيز على الأسباب التى تجعل مشروع البحث ممتع، مشددً على أن اختيار عنوان البحث العلمي يجب أن يكون وفق ضوابط علمية محددة في العثور على التساؤلات التى لم يطرحها الباحثون من قبل و محاولة الوصول إلى إجابات موضوعية.

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