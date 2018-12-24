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فن

رامي عياش يوجه رسالة غزل لزوجته داليدا في عيد ميلادها

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:34 م
الفنان رامي عياش
الفنان رامي عياش
محمد بدران
هنأ المطرب اللبناني رامي عياش، زوجته داليدا، بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عياش على الصورة قائلًا:" إلى زوجتي المدهشة والرائعة، عيد ميلاد سعيد".

كان الفنان اللبناني رامي عياش اعلن مؤخرا عن إستعداده لإحياء حفل غنائي في العاصمة السورية دمشق يوم 25 ديسمبر الجاري، بمناسبة أعياد الكريسماس

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