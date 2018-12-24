مسابقات القسم الثاني تقرر نقل مباراة أبو قير والحمام

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى فى اتحاد الكرة برئاسة خالد كامل نقل مباراة أبو قير فى الجولة القادمة مع الحمام ضمن منافسات مجموعة بحرى الى استاد الإسكندرية بدلا من ملعب أبوقير.



يأتي ذلك بعد الاعتداء على حكم مباراتهم مع طنطا الدولى محمد حسن من قبل عضو مجلس إدارة واخد أعضاء الجهاز الإداري وعامل غرف الملابس.



يذكر أن لجنة مسابقات القسم الثانى قررت احتساب نتيجة مباراة أبو قير وطنطا لصالح الأخير 2\0.