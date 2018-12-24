ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مسابقات القسم الثاني تقرر نقل مباراة أبو قير والحمام

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
قررت لجنة مسابقات القسم الثانى فى اتحاد الكرة برئاسة خالد كامل نقل مباراة أبو قير فى الجولة القادمة مع الحمام ضمن منافسات مجموعة بحرى الى استاد الإسكندرية بدلا من ملعب أبوقير.

يأتي ذلك بعد الاعتداء على حكم مباراتهم مع طنطا الدولى محمد حسن من قبل عضو مجلس إدارة واخد أعضاء الجهاز الإداري وعامل غرف الملابس.

يذكر أن لجنة مسابقات القسم الثانى قررت احتساب نتيجة مباراة أبو قير وطنطا لصالح الأخير 2\0.

ترشيحاتنا

خبير فلكي يزف بشرى سارة حول توقعات 2019 .. فيديو

بعد قتل أبناء شقيقة زوجته.. حداد سوهاج: خططت للجريمة في 5 أيام وجرح بيدي كشفني ..صور

شاهد.. لحظة تأثر الرئيس السيسي في احتفالية ذوي القدرات الخاصة

6 نصائح للأقباط خلال احتفالات عيد الميلاد

مدير أمن المنوفية في جولة مفاجئة لتفقد الحالة الأمنية

العشق الحرام يدفع ترزيًا لقتل عشيقته بأرض اللواء.. المتهم استغل طيبة أحد العمال وقام بتوريطه فى الواقعة بقصد.. والأهالى: أثناء هدم المحل اكتشفنا كاميرات في غرفة تغيير الملابس.. صور

دليلك لـ القيادة تحت المطر.. وطريقة ذكية للتخلص من تكثف البخار على الزجاج الأمامي

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم

السيسي يحتضن فتاة صغيرة ويقبلها باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. فيديو

تعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي الشهري لذوي الإعاقة

مدافع بدرجة هداف.. 5 معلومات لا تفوتك عن محمود مرعى لاعب الأهلى المنتظر

محمد صلاح يفرض حالة من السعادة على مران ليفربول احتفالا بالكريسماس .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة" .. فيديو وصور

تفاصيل نتائج موسم بعثة جامعة شيكاجو في تل ادفو ..صور

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

فيديو

السيسي: تحية من القلب لأبنائي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
السيسي: توفير كود الإتاحة لمتحدي الإعاقة في الصحة والرياضة والإسكان.. فيديو
السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو
متحدو الإعاقة: بنعشقك يا سيسي.. والرئيس: وأنا كمان بحبكوا.. فيديو
متحدو الإعاقة للرئيس: بنحبك وعايزينك معانا كل سنة.. والسيسي: أوعدكم لو أنا عايش .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟