دونالد ترامب: أنا وحيد ومسكين في البيت الأبيض

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه بشأن الخلاف مع الديمقراطيين حول تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكيسك، ما أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.



وكتب دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أنا وحيد تمامًا مسكين في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين لإبرام صفقة بشأن أمن الحدود الذي في أمس الحاجة إليه".



وأضاف دونالد ترامب أن عدم رغبة الديمقراطيين في إبرام الصفقة سيكلف البلاد أموالا أكثر من تكلفة بناء الجدار، واصفا عناد خصومه السياسيين بـ"الجنون".



كانت الحكومة الأمريكية قد دخلت في إغلاق جزئي، السبت، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس ترامب من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، إلا أن ترامب حاول إلقاء اللوم على الديمقراطيين.