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للمسافرين.. مواعيد رحلات الطيران المغادرة من القاهرة إلى العواصم العربية والعالمية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
حرصًا من موقع "صدى البلد"، على تقديم إخبارية متميزة لمتابعيه؛ ننشر عدة خدمات للمسافرين من القاهرة إلى دول الخارج عبر رحلات الطيران المصرية.

عزيزي المسافر، إليك مواعيد إقلاع مغادرة الرحلات المصرية اليوم، الثلاثاء، من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرًا، من القاهرة إلي العواصم العربية والعالمية:

- مصر للطيران رقم 673 المتجهة إلى جدة.. تقلع في تمام الساعة  1:10 صباحا
- مصر للطيران رقم 693 المتجهة إلى المدينة.. تقلع في تمام الساعة 1:25 صباحا
- مصر للطيران رقم 995 المتجهة إلى تورونتو.. تقلع في تمام الساعة 1:15 صباحا
- مصر للطيران رقم 556 المتجهة إلى جدة.. تقلع في تمام الساعة 2:25 صباحا
- مصر للطيران رقم 901 المتجهة إلى دبي.. تقلع في تمام الساعة 5:45 صباحًا
- مصر للطيران رقم 695 المتجهة إلى المدينة.. تقلع في تمام الساعة 7 صباحا
- مصر للطيران رقم 661 المتجهة إلى جدة.. تقلع في تمام الساعة 7:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 709 المتجهة إلى بيروت.. تقلع في تمام الساعة 8 صباحا
- مصر للطيران رقم 639 المتجهة إلى المدينة.. تقلع في تمام الساعة 8:5 صباحا
- مصر للطيران رقم 637 المتجهة إلى بغداد.. تقلع في تمام الساعة 8:10 صباحا 
- مصر للطيران رقم 847 المتجهة إلى الدار البيضاء.. تقلع في تمام الساعة 8:10 صباحا
- مصر للطيران رقم 881 المتجهة إلي أكرا.. تقلع في تمام الساعة 8:10 صباحا
- مصر للطيران رقم 843 المتجهة إلى تونس.. تقلع في تمام الساعة 8:15 صباحا
- مصر للطيران رقم 879 المتجهة إلى كانو.. تقلع في تمام الساعة 8:15 صباحا
- مصر للطيران رقم 875 المتجهة إلى لاجوس.. تقلع في تمام الساعة 8:20
- مصر للطيران رقم 4049 المتجهة إلى جدة.. تقلع في تمام الساعة 8:20 صباحا
- مصر للطيران رقم 651 المتجهة إلي الرياض.. تقلع في تمام الساعة 8:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 914 المتجهة إلى أبوظبي.. تقلع في تمام الساعة 9 صباحا
- مصر للطيران رقم 717 المتجهة إلى لندن.. تقلع في تمام الساعة 9:10 صباحا
- مصر للطيران رقم 845 المتجهة إلى الجزائر.. تقلع في تمام الساعة 9:10 صباحا
- مصر للطيران رقم 681 المتجهة إلى الدمام.. تقلع في تمام الساعة 9:15 صباحا
- مصر للطيران رقم 743 المتجهة إلى لارنكا.. تقلع في تمام الساعة 9:15 صباحا
- مصر للطيران رقم 610 المتجهة إلى الكويت.. تقلع في تمام الساعة 9:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 703 المتجهة إلى ميلان.. تقلع في تمام الساعة 9:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 753 المتجهة إلى مدريد.. تقلع في تمام الساعة 9:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 799 المتجهة إلى باريس.. تقلع في تمام الساعة 9:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 520 المتجهة إلى أوستند.. تقلع في تمام الساعة 9:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 737 المتجهة إلى إسطنبول.. تقلع في تمام الساعة 9:35 صباحا
- مصر للطيران رقم 771 المتجهة إلى جنيف.. تقلع في تمام الساعة 9:35 صباحا
- مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبي.. تقلع في تمام الساعة 9:45 صباحا
- مصر للطيران رقم 729 المتجهة إلى موسكو.. تقلع في تمام الساعة 10 صباحا
- مصر للطيران رقم 757 المتجهة إلى أمستردام.. تقلع في تمام الساعة 10 صباحا
- مصر للطيران رقم 787 المتجهة إلى ميونخ.. تقلع في تمام الساعة 10:5 صباحا
- مصر للطيران رقم 791 المتجهة إلى روما.. تقلع في تمام الساعة 10:10 صباحا
- مصر للطيران رقم 725 المتجهة إلى بروكسل.. تقلع في تمام الساعة 10:25 صباحا
- مصر للطيران رقم 985 المتجهة إلى نيويورك.. تقلع في تمام الساعة 10:25 صباحا
- مصر للطيران رقم 655 المتجهة إلى جدة.. تقلع في تمام الساعة 10:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 747 المتجهة إلى أثينا.. تقلع في تمام الساعة 10:30 صباحا
- مصر للطيران رقم 785 المتجهة إلى فرانكفورت.. تقلع في تمام الساعة 10:30 صباحا.
- مصر للطيران رقم 797 المتجهة إلى فيينا.. تقلع في تمام الساعة 10:45 صباحا.

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