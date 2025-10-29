ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري الكبير يعد حدثا تاريخيا فريدا ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه سيكون مقرا ثقافيا عالميا يجذب الزوار من مختلف الدول.

وأوضح تركي، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا كاملًا للاستمتاع بما تحتويه المنطقة من كنوز أثرية ومواقع حضارية، مؤكدًا أن الافتتاح سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع السياحة في مصر.

وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك 3 متاحف كبرى في مدينة واحدة، وهو ما يعكس عمقها الحضاري ومستوى الأمان والتنظيم الذي تتمتع به البلاد.

وأشار إلى أن الغرف الفندقية قدمت تسهيلات مهمة فيما يخص التحويل السكني السياحي، في حين أعفت الحكومة المستثمرين من الرسوم