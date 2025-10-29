قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد السيد يطلب 7 ملايين في الموسم للتجديد مع الزمالك
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم

ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية
ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية
إسراء صبري

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري الكبير يعد حدثا تاريخيا فريدا ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه سيكون مقرا ثقافيا عالميا يجذب الزوار من مختلف الدول.

وأوضح تركي، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا كاملًا للاستمتاع بما تحتويه المنطقة من كنوز أثرية ومواقع حضارية، مؤكدًا أن الافتتاح سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع السياحة في مصر.

وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك 3 متاحف كبرى في مدينة واحدة، وهو ما يعكس عمقها الحضاري ومستوى الأمان والتنظيم الذي تتمتع به البلاد.

وأشار إلى أن الغرف الفندقية قدمت تسهيلات مهمة فيما يخص التحويل السكني السياحي، في حين أعفت الحكومة المستثمرين من الرسوم

