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ريهام سعيد: أنا زدت 12 كيلو بعد ما خرجت من السجن.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:36 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها زادت فى الوزن بعد خروجها من السجن 12 كيلوجرامًا فى 9 أشهر.

وأضافت "سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبايا" والمذاع عبر قناة "الحياة"، "أنا حاسة إنى بعجز وشى مش هوا، ومش بكذب عليكم ولكن أنا تنتابنى حالة إنى بعجز وبكبر".

وقامت الإعلامية ريهام سعيد، بوزن نفسها على الهواء أمام الجمهور، قائلة: "أنا قررت أخس وهعمل ريجيم لمدة شهر".

وتابعت "سعيد": "بتحدى المشاهدين يبدأوا معايا رجيم من النهاردة، وأكتر حد هيخس هياخد جائزة من قناة الحياة".

وأكملت:" أنا وزنى 69 كيلو ومحتاجة أخس 60 كيلو، ووزنت نفسى قدامك عشان التزم بالرجيم".

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