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رياضة

اليوم.. مواجهة قوية لسلة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
نور عادل
يترقب عشاق كرة السلة، اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل في إياب نهائي دوري المرتبط بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.

وفاز النادي الأهلي على منافسه الاتحاد، أمس الاثنين، في مباراة ماراثونية بنتيجة 65-68، بمباراة الذهاب التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس، بينما حقق فريق الشباب 16 عاما الفوز على الاتحاد بنتيجة 65-82.

وبهذه النتائج فإن الأهلي في حاجة لتحقيق الفوز في مباراة واحدة من مباراتي اليوم من أجل التتويج بلقب دور المرتبط، بينما الاتحاد السكندري يحتاج ان يحقق الفوز في المباراتين وبفارق من النقاط أكثر من فارق النقاط الذي حققه الأهلي في مباراتي الأمس.

ومن جانبه يسعى الأهلي إلى الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به العام الماضي، بينما يحاول الاتحاد السكندري أن يحقق بطولة غابت عنه منذ سنوات، علاوة على أن آخر بطولة محلية حققها كانت عام 2012 عندما أحرز بطولة كأس مصر.

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