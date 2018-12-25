اليوم.. مواجهة قوية لسلة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

يترقب عشاق كرة السلة، اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل في إياب نهائي دوري المرتبط بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.





وفاز النادي الأهلي على منافسه الاتحاد، أمس الاثنين، في مباراة ماراثونية بنتيجة 65-68، بمباراة الذهاب التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس، بينما حقق فريق الشباب 16 عاما الفوز على الاتحاد بنتيجة 65-82.





وبهذه النتائج فإن الأهلي في حاجة لتحقيق الفوز في مباراة واحدة من مباراتي اليوم من أجل التتويج بلقب دور المرتبط، بينما الاتحاد السكندري يحتاج ان يحقق الفوز في المباراتين وبفارق من النقاط أكثر من فارق النقاط الذي حققه الأهلي في مباراتي الأمس.



