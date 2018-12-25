فوربس تشيد بتحسن الأوضاع في مصر وتنصح بزيارتها

سلطت مجلة "فوربس" الأمريكية الضوء على تطور الأوضاع في مصر، والتحسن الملحوظ في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ونشرت المجلة موضوعا بعنوان "لماذا يجب عليك زيارة مصر الآن؟".





وقالت لورا وارنر، المسئولة عن تغطية تجارب السفر الفريدة حول العالم خلال التقرير: "خلال زيارتي الأخيرة لمصر عام 2007، كان التوتر والقلق في كل مكان، وكان يتم تحذيرنا في بعض الأحيان من تلقي تهديدات بإطلاق النيران من قبل مسلحين في الصحراء أثناء زيارتنا للأقصر على سبيل المثال، وبعد الربيع العربي في عام 2011، لم تكن تلك التحذيرات ضرورية، حيث أدت سنوات من الاضطرابات العنيفة إلى تراجع السياحة بشكل ملحوظ في مصر، لكن الآن، مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، بدأت سنوات من الاستقرار العام".





وذكرت وارنر أن السياحة في مصر قد عادت إلى مجدها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، وترى أن هذا هو الوقت الأنسب لزيارة مصر، حيث تمكن السيسي من إعادة الطابع الملحمي للأهرامات وأبو الهول والمعابد على طول نهر النيل، بالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية الجديدة في عهده، وإشرافه على بناء المتحف الكبير والعديد من الفنادق الضخمة.





وأوضحت أن نسبة السياحة في مصر، تحديدا محافظة القاهرة، ارتفعت 50% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى التنسيقات المحيطة بالأهرامات وأبو الهول، مما جعل ذلك الموقع السياحي وجهة رئيسية للسائحين.





وذكرت أن الزوار لم يعودوا مضطرين إلى الانتظار طويلا لتسلق أي من الأهرامات أو دفع رسوم إضافية مقابل ذلك، ويمكن للزوار مشاهدة عملية ترميم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير ذو الجدران الزجاجية المجاور، والذي المقرر افتتاحه عام 2020 في وسط المدينة، وفقا للمجلة.





وفي الوقت نفسه، بالقرب من الأهرامات في سقارة ، على بعد ساعة من الأهرامات الأكثر شهرة في الجيزة، تم افتتاح مقبرة ميهو التي يعود تاريخها إلى 4000 عام، وذلك لموظف رفيع المستوى في عهد الأسرة السادسة في عهد الملك تيتي بعد عقود من الترميم.





ثم انتقلت وارنر لتتحدث عن نهر النيل وتراجع القوارب الشراعية به، تحديدا بين الأقصر وأسوان بسبب تراجع السياحة بعد ثورات الربيع العربي، لكنها أشارت إلى سفينة "أوبروي فيليه" المتنقلة في النيل، التي خضعت لعملية تجديد كبيرة، ما أدى إلى تقليل عدد الكبائن من 55 إلى 22 كبينة.





ووصفت الديكور على القارب بأنه معاصر ومشرق، ومن ثم انتقلت لوصف وجبات الطعام الموجود على القارب بأنها استثنائية ومتعددة الأذواق، موضحة أنه يتم أيضًا تلبية الطلبات طالما كانت المكونات في متناول اليد، مما يدل على الخدمة الممتازة الشاملة على متنها من قبل الموظفين الودودين للغاية.





وتعود وارنر مرة أخرى لحديثها عن القاهرة لتذكر أبرز الفنادق والطاعم بها، حيث أوصت بزيارة فنادق الفور سيزونز، لا سيما فندق فور سيزونز القاهرة في نايل بلازا، والموقع الآخر الذي يضم بعض الغرف المطلة على الأهرام.





ولفتت في حديثها إلى فندق سانت ريجيس كايرو في الذي سيُفتتح في شهر فبراير، وهو مزين بالحرف اليدوية الراقية مثل الحمامات المليئة بالفسيفساء والمليئة بمناطق الطعام العالمية المصممة لسحب السكان المحليين ومطعم لحوم ومقهى صقلي-عربي و مطعم سنغافوري، ويتميز بتفاصيل التصميم الفخمة مثل الكنس العمودية، التي تحتوي على 250،501 بلورة.



