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أخبار البلد

رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
محمود مطاوع
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسح الطبي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الرئاسية التي تستهدفُ الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا، بما يتسق وحرص الدولة على ضمان مجتمع صحي قادر على البذل والعطاء.

وحث مدبولي المواطنين على التوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي بمحافظاتهم، لافتًا إلى أن المشاركة الايجابية ضمانة رئيسية لتتويج جهود تلك المبادرة، التي لم تحدث في أي دولة بالعالم.

رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي
رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي
رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي
رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي
رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي
رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي

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