اتحاد الأطباء العرب يطلق مشروع إغاثة اليمن

للتخفيف من معاناة الشعب اليمني المتصاعدة، وفي إطار دورها الإغاثي والإنساني، أطلقت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب مشروع إغاثة عاجلة في اليمن لإغاثة الفئات الأشد ضعفا واحتياجا والنازحين الجدد في محافظة (آب) باليمن.



يتضمن المشروع توزيع سلات غذائية، ومواد تدفئة لصالح النازحين الجدد والفئات الأشد احتياجا خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار أمراض سوء التغذية خاصة بين النازحين وتعتبر محافظة آب من المحافظات التى تعانى من ضعف شديد فى الخدمات الإنسانية والصحية ، وتشير الإحصائيات الى أن حوالى 44% من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومعرضون لخطر المجاعة.



وفى تصريح للدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله ضرورة تضافر الجهود لإحتواء هذه الكارثة الإنسانية ، وأن الاتحاد يتابع تطور الأوضاع الإنسانية مع الدكتور عبدالقوى الشميرى الأمين العام المساعد للاتحاد باليمن مشيرًا الى أن مشروعات الاتحاد في اليمن، تأتي في إطار الدور الإغاثي والإنساني للاتحاد.



كما تقوم لجنة الإغاثة والطوارئ حاليا بالعمل على تنفيذ (حملة دفء5) للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين بكل من سوريا و بورما وفلسطين بالإضافة الى بعض الأسر الأشد فقرًا بجمهورية مصر العربية وذلك من خلال توفير أدوات التدفئة والأغطية لتوفير شتاء دافء وآمن.