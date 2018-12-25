فحص 773 ألفا و259 مواطنا ببني سويف بمبادرة 100 مليون صحة

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أنه تم الكشف على 773 ألف و259 مواطنا منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مشيرا إلى متابعته لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، وعن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف.



وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التي تلقى إقبالا متزايدا من المواطنين يوما بعد يوم ،حيث تم " أمس الاثنين" فحص( 32957) بنسبة 103% " أي أعلى من المستهدف اليومي"، وذلك بواقع 8090 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و4682 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و5582 مواطنًا بمركز ومدينة الواسطى، و3929 مواطنًا بمركز ومدينة إهناسيا، و4639 مواطنًا بمركز ومدينة ببا، و2719 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا، و3316 مواطنا بمركز ومدينة ناصر، ليصل بذلك العدد الإجمالي لمن تم فحصهم إلى 773 ألفا و259 مواطنا ،بنسبة 115% أعلى من المستهدف تحقيقه خلال الفترة المذكورة منذ انطلاق الحملة مطلع ديسمبر الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشارهاني عبد الجابر قد أعلن في الأول من ديسمبر الحالي عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ،والتي تستمر على مدار 3 شهو حتى نهاية فبرابر 2019 ، وتستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطنًا بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة .