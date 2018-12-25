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رياضة

تدريبات تأهيلية لرامي ربيعه في الأهلي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

اشتكى ربيعة من إصابة في اليد، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وبدأ اليوم تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدًا للعودة إلى المشاركة بشكل طبيعي.

خضع ربيعة إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت حالته بشكل كبير.

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