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أخبار العالم

مسئول روسي: العقوبات ضد أوكرانيا سليمة للغاية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي
أكد عضو لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما الروسي أنطون موروزوف، أن قرار بلاده بتوسيع العقوبات ضد أوكرانيا سليم للغاية ، حيث إن السلطات الأوكرانية هى السبب فى اتخاذ ذلك القرار.

وأعرب موروزوف عن أسفه لما توصلت له العلاقات الروسية الأوكرانية، إذ أنه لطالما كان الشعب الأوكرانى شعبا شقيقا للروس على مر العصور.

وأوضح النائب، وفق ما نشرته وكالة "روسكايا جازيتا" الروسية، أن تعديات الحكومة الأوكرانية وانتهاكها لحقوق الشركات الروسية المتواجدة فى كييف هو السبب الرئيسى الذى جعل موسكو تتخذ تلك التدابير التقييدية.

وشدد على أن بلاده حاولت مرارًا حل الوضع إلا أن التصرفات العدائية من قبل السلطات فى كييف أجبر روسيا على اتخاذ ذلك النهج وجعل العلاقات بين البلدين تتسم بالعدائية.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أعلن اليوم، توسيع قائمة الأفراد والكيانات الاعتبارية في أوكرانيا التي ستشملها العقوبات الروسية.

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