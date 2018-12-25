ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

انطلاق فعاليات اللقاء السنوي للمثقفين بمكتبة الإسكندرية ..صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:22 م
فعاليات اللقاء السنوي
فعاليات اللقاء السنوي للمثقفين بمكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء السنوي للمثقفين بمكتبة الإسكندرية، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية ونخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين في شتى المجالات.

وقال الدكتور مصطفي الفقي، إن مكتبة الإسكندرية تحاول أن توازن بين دورها العالمي وبين امتداداتها على المستوى المصري والعربي والإفريقي، مضيفا أن المكتبة تحتضن كل المؤتمرات المتصلة بالتنمية المجتمعية مثل مؤتمر التعليم وكذلك دعم المشروعات التي تخدم المجتمع إنطلاقا من دورها المجتمعي، لافتا إلى أنهم وقعوا عقد للحصول على الوثائق والمقتنيات الخاصة بالراحل محمد حسنين هيكل بما في ذلك الوثائق السرية والمحادثات بين الرئيس جمال عبد الناصر ورؤساء الدول.

بدوره قال الدكتور مفيد شهاب، إن كل التحديات التي تواجهها مصر وكل الدول العربية لها جذور ثقافية والتعامل الان مع هذه التحديات يجب أن يكون من خلال تعامل جاد مع الثقافة.

وأشار إلى أن الحديث باعتبار الثقافة هي قضية النخبة جعل الاهتمام بها يعود إلى الخلف رغم أن لها دور أساسي، فهناك علاقة بين التقدم والازدهار الثقافي والتقدم والازدهار في شتى المجالات والواقع العربي يقول تاريخيا أن الفترات التي شهدت تقدما ثقافيا تزامن معها تقدما في كل المجالات.

ورأى " شهاب " أن قوة الدول لا تقاس أبدا بقدراتها العسكرية والاقتصادية فقط ولكن تقاس بقدراتها الفكرية والمعنوية وعلى الإسهام في الحضارة الإنسانية.

وتابع: "لابد أن نقر بأن الثقافة العربية باتت مأزومة ولم يعد هذا محل خلاف ليس فقط بوضع الثقافة ولكن بين كل المهتمين بتلمس طريق النهضة الحقيقية"، مشيدا بإطلاق العقد العربي للحق الثقافي 2018 – 2027 تنفيذا لقرار وزراء الثقافة العرب الذي عقد بتونس قبل عامين والذي يمكن أن يكون قاطرة نجاح في العمل العربي الوحدوي.

وواصل " شهاب حديثه قائلا: "طالما حلمنا في شبابنا تحقيق وحدة عربية سياسيا واقتصاديا ولعلنا عندما نقترب من تقارب ثقافي عربي يمكن أن نصل إلى تحقيق الوحدة العربية الحقيقية".

من جانبه تحدث الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، عن كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الادب العربى دكتور طه حسين والتي أعادت مكتبة الإسكندرية طبعه والإهتمام به وذلك بعد مرور 80 عاما على إصداره.

ورأى عصفور أن هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في تاريخ الثقافة المصرية الحديثة لما فيه من تصورات وأحلام للمجتمع ومستقبله فهو عمل نادر لا تكرر إلا كل قرن.

وقال إن هذا الكتاب مكتوب منذ 80 عاما ولكن عندما تقرأه تشعر أن طه حسين كتبه الآن فهو تحدث مرتبطا بواقعه ومستقبل الثقافة في بلده مركزا في الدرجة الاولى على العوائق التي من الممكن أن تعوق حركة الثقافة في مصر.

و تحدث الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية عن إشكاليات الثقافة وتعريفاتها، مشيرا إلى أن ثقافتنا هي ثقافة سماعية.

وقال إن المجال العام في مصر ضيق ومحدود بسبب هيمنة الخطاب الديني على المجال العام فالخطاب الديني أصبح جزءا من أي موضوع، متابعا:"اعقتد أنه لا تقدم ولا استنارة ولا ديمقراطية إلا بوجود مجال عام تتصارع فيه الافكار وتتنافس فيه الاجتهادات والتي لا يملك أحد باجتزاءه في نص أو اقتباس بل هو فكر واجتهاد بشري ".

وأضاف أن الجميع منشغل بمعارك الماضي أكثر من الانشغال بالحاضر والمستقبل وهي معارك المنتصر والمهزوم فيها سيان، مشيرا إلى أنه عند الحديث عن معركة التقدم والاستنارة والتخلف فيقل فيها الحديث.


وتابع :" لكي يمكن أن نتمثل بشكل واضح نظاما ثقافيا عربيا جديدا لابد أن نقسم القطاعات الثقافية وهي تنقسم إلى أربعة قطاعات".

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، إلى طي صفحة الاحتقان والتناحر بين أبناء الوطن، وعمل ورش ولقاءات علمية لنزع فتيل التعصب، مضيفا :" أدعو جميع أبناء الوطن إلى عمل حوار علمي فلا تقدم للوطن بدون حوار علمي يقبل الرأي والرأي الآخر".

وتابع:" هيا بنا إلى تعليم جديد يتبني هذه القيم القائمة على التسامح والحضارة والعمران والتقدم والتمدن والعلم والتعليم والصناعة والتكنولوجيا وتعارف الحضارات وليس صدامها".

بدورها قالت الدكتورة درية شرف الدين، إن حال الثقافة في مصر سئ ولا يليق بمصر ولا بتاريخها، موضحة أن الثقافة الجماهيرية التي تمس عموم الناس تتمثل في السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، متسائلة:" هل ما تقدمه السينما من أفلام تليق بمصر وهل المسرح المصري بحالة جيدة؟".
انطلاق فعاليات اللقاء السنوي للمثقفين بمكتبة الإسكندرية ..صور
انطلاق فعاليات اللقاء السنوي للمثقفين بمكتبة الإسكندرية ..صور
انطلاق فعاليات اللقاء السنوي للمثقفين بمكتبة الإسكندرية ..صور

ترشيحاتنا

صراع فى الدورى الممتاز على ضم شبيه محمد صلاح

شباب الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم أوروبى لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى

مدرس عربي يعتدي على طالب ويحاول كسر ذراعه وضربه بعنف في الفصل.. فيديو

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

بعد ابتعاده عن النادي الأهلي..مدرب إسبانى يتجه للدوري الصيني

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

مجزرة بالسكين.. مسلح يقتل ويصيب 26 شخصا في الصين.. فيديو

النيابة العامة تعلن قبول دفعة جديدة في وظيفة معاون نيابة.. اعرف الشروط

قرار نهائى.. روسيا تعلن موعد عودة الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

تفتيش الكاف يحضر لقاء الزمالك والإسماعيلي فى يناير

لو سبت شغلك وقاعد في البيت وعاوز وظيفة.. 11 ألف فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر.. ادخل وشوف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

فيديو

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو
مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور
رقية السادات: والدي لو حكم العالم كله مش كتير عليه .. فيديو
كمال نجم: التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لجذب الاستثمارات.. فيديو
100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟