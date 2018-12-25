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رياضة

سموحة: لم نضم لاعب الزمالك وهذا هو موقف ياسر إبراهيم

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف طارق يحيى المدير الفني لنادي سموحة، عدم تلقيه أي عرض رسمي لضم ياسر إبراهيم لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال يحيى في تصريحات إذاعية إن الزمالك هو صاحب القرار في إنهاء مفاوضات انضمام باسم مرسي لسموحة.

وتابع المدير الفنى لسموحة إن مرسي وقع على رغبة نادي سموحة، ومن المستحيل أن يوقع اللاعب على أي شيء بدون علم الزمالك، وأنه يعتبر اللاعب مثل شقيقه الأصغر وعليه أن تعود ثقته فى نفسه مرة أخرى من أجل استعادة مستواه والانضمام للمنتخب.

وأضاف: إدارة النادى السكندرى لن تفعل أي خطوة للتفاوض مع مرسي بدون موافقة الزمالك، لافتا إلى أن المفاوضات كانت مباشرة مع الزمالك ويتقى فقط الشروط المادية، والإدارة تفاوض مع اللاعب ووقع على استمارة رغبة فقط ولن يتم تفعيله إلا بموافقة مسئولي القلعة البيضاء.

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