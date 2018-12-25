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رقية السادات: الكونجرس كرم المصريين في شخص السادات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن تكريم الكونجرس الأمريكي لوالدها بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده يعد تكريما للمصريين جميعا.

وتابعت رقية السادات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الكونجرس كرم المصريين في شخص السادات»، مشيرة إلى أن أسرة الرئيس الراحل لم تكن تعلم موعد الحرب قبل انطلاقها.

وأكدت رقية السادات، أن والدها كان يحب مصر مثلما كان يحب أولاده وأحفاده؛ ورددت: «أنا مشكتش لحظة فى حب المصريين للسادات لأنك طبيعى أما تزرع حب هتلاقى حب، فالسادات هو الحاضر الغائب».

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