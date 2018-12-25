تعليق صادم من وزير التربية والتعليم عن زيادة مرتبات المعلمين.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن ميزانية وزارة التعليم بلغت 89 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هناك ما يقرب من 70 مليار جنيه من الميزانية مرتبات وأجور للعاملين في قطاع التعليم.



وأوضح "شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن زيادة مرتبات المعلمين ثلاثة أضعاف، تقتضي أن تكون الميزانية أكتر من 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه لا يمانع من زيادة أجور المعلمين، متسائلا: «منين هجيب الـ200 مليار كل سنة».



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تصرف علي المدارس المجانية بقدر الأموال المتاحة بالوزارة، لافتا إلي أن نصيب وزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة قرابة 8 مليارات جنيه، معقبا: «احتياجات الوزارة تزيد عن هذا الرقم بكثير».

