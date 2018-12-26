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اقتصاد

مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة ابدأ مستقبلك بالجامعات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
اية الجارحى
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بالجامعة المصرية اليابانية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار إطلاق الحملة بالجامعات والتى بدأت بجامعة حلوان، واستكمالا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في مدارس محافظات الأقصر والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وبني سويف والفيوم والشرقية، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على خلق وظائفهم بأنفسهم والقيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق، وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع.

وقالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إنه "بالنسبة للجامعات فقد تم بدء حملة "ابدأ مستقبلك" بجامعة حلوان، واليوم نستكمل الإطلاق بالجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، حيث تستهدف الحملة كلية الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة"، موضحة أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

كما أوضحت الدكتورة غادة خليل أنه تم فتح باب الاشتراك لشباب الجامعة المصرية اليابانية بمسابقة لأفضل مشروع في مجال الابتكار والإبداع، مشيرة إلى أنه سوف يتم استكمال إطلاق تلك المسابقة بباقي الجامعات المنتشرة على مستوى الجمهورية تباعا.

وقالت مدير مشروع رواد 2030 إن الطاقات الإبداعية لدى شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها، وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم في تحسين الوضع الحالي، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.

يذكر أن الحملة التوعوية "ابدأ مستقبلك" تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة ابدأ مستقبلك بالجامعات
مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة ابدأ مستقبلك بالجامعات
مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة ابدأ مستقبلك بالجامعات
مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة ابدأ مستقبلك بالجامعات

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