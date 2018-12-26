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محافظات

شاهد.. وفد هيئة جودة التعليم يعاين مباني وقاعات جامعة أسوان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
التقى الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، الأربعاء، بوفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبحث إمكانية افتتاح فرع للهيئة بمقر الجامعة في مدينة أسوان الجديدة.

وقال "غلاب" في بيان، إن الوفد تفقد مباني الجامعة والتي يتوافر فيها قاعات مجهزة لإقامة الدورات التدريبية المختلفة التي تقدمها هيئة ضمان الجودة للمعلمين والإداريين.

وأوضح غلاب أن إنشاء فرع لهيئة ضمان الجودة في مقر الجامعة بمدينة أسوان سوف يحدث نقلة كبيرة جدًا، لأنه سوف يخدم محافظات جنوب الصعيد بالكامل وليس محافظة أسوان فقط ويخفف على المعلمين والإداريين مشقة السفر إلى أسيوط التي يتواجد فيها أقرب مقر للهيئة.

وفي نفس السياق أشار الدكتور نادي كمال عزيز، مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، إلى أن الفرع الجديد للهيئة في حالة إنشاءه بجامعة أسوان سوف يساهم في تأهيل المدارس المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية للاعتماد التربوي وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للمعلمين والإدرايين بهذه المدارس.

وذكر أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تكوّن من عبد الناصر عبد الحليم، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وأمين مجلس إدارة الهيئة، وسعد رواش، المدير التنفيذي لمكتب رئيس الهيئة.
شاهد.. وفد هيئة جودة التعليم يعاين مباني وقاعات جامعة أسوان
شاهد.. وفد هيئة جودة التعليم يعاين مباني وقاعات جامعة أسوان
شاهد.. وفد هيئة جودة التعليم يعاين مباني وقاعات جامعة أسوان

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