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حوادث

مبارك ومرسي وجهًا لوجه في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:10 ص
مبارك ومرسى
مبارك ومرسى
أحمد مهدى
وسط حراسة أمنية مشددة وحضور مكثف لوكالات الأنباء العالمية والمحلية، يترقب الشارع المصري لقاء رئيسين سابقين، وهما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمعزول محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لإدلاء مبارك بشهادته في جلسة مُحاكمة مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة الـ ٢٥ من يناير.

ووصل منذ قليل، فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لحضور جلسة المحاكمة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، ويوسف القرضاوى، وآخرين.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.

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