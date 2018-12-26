السيسي لأصحاب الإيجار القديم: استباحة الأموال حرام.. فيديو

استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجير المحلات بعقود قديمة وبأرقام قليلة قائلًا: "بلاقي محلات متأجرة من 20 سنة، وبأرقام هزيلة، وماله نحترم العقد، بس الناس تحترم العقد وتسدد، ويكون ما بيسددوش، وبيخشوا معايا في منازعة، وقضية.. قضية إيه بقى؟ ده حتى ميرضيش ربنا أنت تاخد وتكبر والغلابة تضيع؟! ده التزام".



وشدد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء على أنه لا تهاون في حقوق الدولة وسيتم تحصيلها فورًأ، مضيفًأ: "دا كلام ميرضيش ربنا، واستباحة أموال الدولة حرام وده مال اليتيم بتاع الدولة".



وأشار السيسي على ضرورة أن تحصل الدولة على مستحقاتها، قائلا: "هنغير حياة الناس ونقيم مشروعات سكنية وكهرباء وغيرها من الخدمات إزاي؟!".



وأضاف الرئيس السيسي: "عندي مليون عقد في الدولة أنا مطلعهم للناس، ولابد من عمل آلية والتزامات شديدة الانضباط، ويجب تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من المشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها".