ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي لأصحاب الإيجار القديم: استباحة الأموال حرام.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجير المحلات بعقود قديمة وبأرقام قليلة قائلًا: "بلاقي محلات متأجرة من 20 سنة، وبأرقام هزيلة، وماله نحترم العقد، بس الناس تحترم العقد وتسدد، ويكون ما بيسددوش، وبيخشوا معايا في منازعة، وقضية.. قضية إيه بقى؟ ده حتى ميرضيش ربنا أنت تاخد وتكبر والغلابة تضيع؟! ده التزام".

وشدد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء على أنه لا تهاون في حقوق الدولة وسيتم تحصيلها فورًأ، مضيفًأ: "دا كلام ميرضيش ربنا، واستباحة أموال الدولة حرام وده مال اليتيم بتاع الدولة".

وأشار السيسي على ضرورة أن تحصل الدولة على مستحقاتها، قائلا: "هنغير حياة الناس ونقيم مشروعات سكنية وكهرباء وغيرها من الخدمات إزاي؟!".

وأضاف الرئيس السيسي: "عندي مليون عقد في الدولة أنا مطلعهم للناس، ولابد من عمل آلية والتزامات شديدة الانضباط، ويجب تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من المشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها".

ترشيحاتنا

إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

إسرائيل: غارة دمشق استهدفت قادة بارزين من حزب الله

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بالصين

5 صفقات نارية رايح جاي في الزمالك قبل انتقالات يناير .. تفاصيل

جاذبية لا تذوب مع الزمن.. حكاية غادة عادل مع وصية زهرة العلا ورفض الحديث عن خالتها

أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير محور المحمودية.. فيديو

السيسي: بحيرة المنزلة تحتاج 30 مليار جنيه لكى تعود مرة أخرى..فيديو

السيسي يحذر أولياء أمور طلاب المدارس من انتشار 3 أمراض.. فيديو

رد سعودي شديد اللهجة حول دور قطر في قضية خاشقجي

أحمد موسى: سنشهد الكثير من الإزالات للمخالفات السكنية الفترة المقبلة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب
أحمد موسى: حديث مبارك عن المعزول اليوم شهادة للتاريخ.. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو
أحمد موسى: مبارك يظهر لأول مرة سائرا على قدميه بدلا من السرير الطبى.. فيديو
السيسي عن حقوق الدولة: بتروح تعمل حج وعمرة وإنت بتاكل مال البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟