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رياضة

حصاد 2018..الألعاب الشهيدة تخطف الأنظار.. والأثقال فوق الجميع

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:46 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
لا يزال أبطال مصر فى الألعاب الفردية والجماعية "الألعاب الشهيدة" يسطرون التاريخ ويكتبون المجد فى ظل الإنجاز الذى يتحقق يوما تلو الآخر فى كافة البطولات القارية والعالمية.

وشهد عام 2018 تحقيق العديد من الإنجازات من قبل أبطال وبطلات مصر فى مختلف الألعاب نتيجة عدد الميداليات الكثير الذى تم تحقيقه فى البطولات العالمية الكبرى على مدار الأشهر الماضية.

الأثقال فوق الجميع

برزت لعبة رفع الأثقال بقوة خلال عام 2018 بعد أن استطاع اللاعبون واللاعبات تحقيق العديد من الإنجازات الرائعة و حقق منتخب الأثقال 10 ميداليات ذهبية ببطولة البحر المتوسط عبر كلا من محمد إيهاب وسارة سمير وأحمد سعد وجابر فرحان ورجب عبد الحى.

كما نجح محمد إيهاب فى مواصلة أرقامه الاستثنائية بعد أن حصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم التى أقيمت العام الجارى بكازاخستان ، بالإضافة إلى حصوله على لقب البطولة العربية والتضامن الإسلامى بجانب التتويج بلقب أفضل رباع عربى للعام الجارى ، وكذلك الحال بالنسبة لسارة سمير إحدى بطلات رفع الأثقال التى حصدت أفضل رباعة عربية للعام الحالى .

نجاحات فى الملاكمة وهروب بكر

أما الملاكمة ، نجح الثلاثى يسرى رزق وعبد الرحمن عرابى ووليد سعيد فى حصد 3 ميداليات ذهبيات ببطولة البحر المتوسط وفى المقابل أعلن حسام بكر أحد لاعبى الملاكمة البارزين سفره إلى أمريكا والتدريب هناك واللعب باسم الولايات المتحدة .

فريدة فراشة السباحة

واصلت السباحة المصرية العاليمة فريدة عثمان أداءها التاريخى خلال عام 2018 الجارى بعد حجم الإنجازات الجيد الذى نجحت فى تحقيقه بعد أن حصدت ذهبيتين فى بطولة البحر المتوسط التى تضم مجموعة من أفضل اللاعبات على مستوى العالم .
وحصد مروان القماش على الميدالية البرونزية للبطولة وكذلك الحال بالنسبة لزميله على فرج وحصد شباب السباحة 13 ميدالية ذهبية بدورة الإفريقية لللشباب وعبدالرحمن العرابى الذى اقتن صفضية البحر المتوسط .

نجاحات متنوعة

استطاع نجوم مصر تحقيق العديد من الميداليات أيضا ببطولة البحر المتوسط مثل نانسى طمان و على زهران فى الجمباز خلال مشاركتها ببطولة البحر المتوسط، وكذلك الحال بالنسلة لرمضان درويش ومحمد عبدالعال فى الجودو، ودينا مشرف فى تنس الطاولة، وهيثم فهمى وسامى مصطفى ومحمد السيد وأحمد حسن وحسام المرغنى وسمر حمزة فى المصارعة وفى الكاراتيه أحمد الأصفر وجيانا فاروق ومالك سلامة وأحمد المصرى وأريج راشد، وفى الجودو والتايكوندو سيف عيسى ورضوى السيد وهدايا ملاك بجانب أحمد قمر و عفاف الهدهد فى الرماية.


شباب مصر فى العلالى

تمكن شباب مصر فى الحصول على المركز الأول بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت خلال العام الجارى بالجزائر بحصد 199 ميدالية متنوعة بواقع 101 ذهبية و55 فضية و43 برونزية.

وجاءت لعبة الجمباز على رأس الألعاب المصرية بدورة الألعاب الإفريقية بالجزائر بعد حصد 17 ميدالية ذهبية و11 فضية و 8 برونزيات، وحصد رفع الأثقال على 17 ذهبية وفضية وحيدة، بينما حققت ألعاب القوى 4 ذهبيات و3 فضيات والريشة الطائرة فحصدت ذهبية وفضيتين وبرونزية وحصد مصر غالبا ميداليات فى جميع الألعاب التى تم المشاركة بها.

إنجاز أوليمبى فريد

جاءت مصر فى المركز الـ 22 فى جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، بواقع 12 ميدالية رسمية ، بـ3 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، بخلاف بعض الميداليات التى تم تحقيقها عن طريق الفرق والمختلط، والتى تصل إلى 7 ميداليات، وذهبيتين بالإسكواش.
وشهدت بطولة دورة الألعاب الأوليمبية تألقا كبيرا من قبل أحمد الجندى نجم منتخب الخماسى الحديث والذى توج بالميدالية الذهبية وكذلك الحال بالنسبة لأمنية عبدالقوى .

إخفاق السلة والطائرة

شهد عام 2018 إخفاق المنتخب الوطنى الأول لكرة السلة فى التأهل إلى كأس العالم المقبل المقرر إقامته فى يناير 2019 ، عقب خسارته فى المباراة النهائية أمام الكاميرون،  وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب الطائرة الذى لم يقدم أى جديد خلال مشاركته ببطولة العالم التى أقيمت مؤخرا وخسر المنتخب فى أغلب مبارياته باستثناء فوزه الوحيد على حساب الصين .

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