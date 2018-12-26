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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يبحث شكاوى ضد 14 موقعا إخباريا و7 برامج تليفزيونية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، الأربعاء، عدة ملفات هامة، بالإضافة إلى توصيات وتقارير اللجان بالمجلس.

وتستكمل اللجنة اليوم مناقشة شكاوى ضد ١٤ موقعًا إخباريًا و٧ برامج تليفزيونية، منها ٣ برامج على قناة النهار، واثنان على قناة الحدث، وترفع توصياتها للمجلس.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ناقشت مساء أمس، الثلاثاء، شكوى مقدمة من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم بنقابة الصيادلة الأسبوع الماضي.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت المجلس الأعلى بدعم جهود نقابة الصحفيين فيما يخص أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة، كما ناقشت شكاوى أخرى ضد مواقع إلكترونية نشرت أخبارا كاذبة.

وأضاف شوقى أن اللجنة أوصت بغرامات قدرها ٢٥٠ ألف جنيه لكل موقع منها لترويج أخبارا ماسة بالأعراض وإثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا أول شكوى ضد صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بالكاتبة فاطمة ناعوت، والتي قدمتها جريدة "اليوم السابع" تتهمها فيها بالإساءة للجريدة والسب والقذف، وأوصت اللجنة باستعجال رأي المستشار القانوني، خاصة أن الكاتبة قدمت شكوى ضد الجريدة، وذلك تمهيدا لمناقشة الشكويين.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش شكوى دار التحرير للطبع والنشر ضد ٣ مواقع إخبارية لقيامها بانتحال شعار واسم جريدة الجمهورية، وأوصت اللجنة بمنح المواقع مهلة أسبوعا لحذف شعار واسم الجمهورية من مواقعها منعا للبس وتستكمل اللجنة غدًا مناقشة شكاوى أخرى.

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