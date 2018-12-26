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فن

عمرو عرفة يستعيد ذكرياته مع طلعت زين وعمرو دياب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر المخرج عمرو عرفة، صورة له مع الفنان الراحل طلعت زين، والفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق "عرفة" على الصورة قائلا: "من ١٥ سنة كنت رايح البرازيل مع طلعت زين الله يرحمه، وقابلنا عمرو دياب على الطيارة وهاتك يا رغي لحد ما وصلنا فجأة، أحلى حاجة قعدة الأصحاب، كنت تخين أوي وقتها".

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة مسلسل "لمعي القط" الذي عرض في شهر رمضان 2017، وهو من بطولة محمد عادل إمام، لقاء الخميسي، عمر مصطفى متولي.

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