صبا مبارك تهنئ هنا شيحة بعيد ميلادها: أنا بحبك

حرصت الفنانة صبا مبارك، على تهنئة صديقتها الفنانة هنا شيحا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "صبا" على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أحبك كثيرًا".
يذكر أن صبا مبارك شاركت عمرو يوسف بطولة مسلسل "طايع" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، أحمد عبدالله محمود.
وعلقت "صبا" على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أحبك كثيرًا".
يذكر أن صبا مبارك شاركت عمرو يوسف بطولة مسلسل "طايع" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، أحمد عبدالله محمود.