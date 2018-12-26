صبا مبارك تهنئ هنا شيحة بعيد ميلادها: أنا بحبك

حرصت الفنانة صبا مبارك، على تهنئة صديقتها الفنانة هنا شيحا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "صبا" على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أحبك كثيرًا".



يذكر أن صبا مبارك شاركت عمرو يوسف بطولة مسلسل "طايع" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، أحمد عبدالله محمود.