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تعليم

فريق كورال آداب حلوان يفوز بالمركز الأول في مسابقة مسرح المنوعات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
كريم ناصر
فاز فريق الكورال بكلية الآداب بجامعة حلوان بالمركز الأول على مستوى الجامعة، في مسابقة مسرح المنوعات لعام 2018 /2019، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان تهدف الي تشجيع الشباب على تنمية مواهبهم وتنمية روح المشاركة والمنافسة الطلابية، لأن الشباب هم عماد المستقبل ، وتعتمد عليهم القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم إعداد الشباب خلال فترة تواجدهم بالجامعة لتحمل المسئولية، وذلك من خلال الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية لدعم فكرهم وتنمية وعيهم وزيادة القدرات الابتكارية لديهم من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة.

جدير بالذكر أن المسابقة شارك فيها 12 كلية من كليات الجامعة وهي كليات الهندسة بحلوان وكلية التجارة BIS والحقوق، وهندسة المطرية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الآداب والتربية الرياضية بنين، والحاسبات والمعلومات والعلوم ، والتربية الموسيقية وكلية التجارة وإدارة الأعمال، والتربية الرياضية بنات، حيث قدم الطلاب مجموعة من الأغنيات منها كورال جماعي، مبيسألش عليا ابدا، قد الحروف، فات المعاد، الأطلال، حكايتى مع الزمان، لو نويت، جميل واسمر، اوعدوني.

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