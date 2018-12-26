فريق كورال آداب حلوان يفوز بالمركز الأول في مسابقة مسرح المنوعات

فاز فريق الكورال بكلية الآداب بجامعة حلوان بالمركز الأول على مستوى الجامعة، في مسابقة مسرح المنوعات لعام 2018 /2019، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.





وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان تهدف الي تشجيع الشباب على تنمية مواهبهم وتنمية روح المشاركة والمنافسة الطلابية، لأن الشباب هم عماد المستقبل ، وتعتمد عليهم القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.





وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم إعداد الشباب خلال فترة تواجدهم بالجامعة لتحمل المسئولية، وذلك من خلال الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية لدعم فكرهم وتنمية وعيهم وزيادة القدرات الابتكارية لديهم من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة.



