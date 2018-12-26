روسيا تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية ضد سوريا

أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء قيام إسرائيل بشن ضربات ضد سوريا، ومن الطريقة التي نفذت بها هذه الضربات، مؤكدة أن هذه الضربات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ولقرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار 1701.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الهجمات الإسرائيلية "انتهاك" صارخ لسيادة سوريا وأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في القرار رقم 1701.



ولفتت إلى أن الغارات الجوية التي يشنها الطيران الإسرائيلي تتم عبر التستر وراء طائرات مدنية متجهة إلى مطاري دمشق وبيروت.

