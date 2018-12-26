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أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الياباني سبل تعزيز أوجه التعاون

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:56 م
وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي
أ ش أ
بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، مع نظيره الياباني تارو كونو، سبل تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، بما يمكن من تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي وتطويره.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمل مشتركة بمقر الوزارة، واتفق الوزيران على عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة التونسية اليابانية على مستوى وزيري الدولة للخارجية في طوكيو خلال شهر فبراير القادم والدورة الثالثة للحوار الأمني التونسي الياباني أوائل عام 2019، واستكمال النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بحماية الاستثمارات بين البلدين وبعدم ازدواجية الأداء الضريبي بالإضافة إلى اتفاقية حول التعاون الفني التونسي الياباني خاصة في مجال البنية التحتية سيتم توقيعها خلال اجتماع "تيكاد 7" بمدينة يوكوهوما خلال أوت 2019. 

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى الدعم الياباني لتونس خاصة خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي ، مؤكدًا تطلع بلادنا إلى دعم علاقاتها مع هذا البلد الصديق والاستفادة من الخبرات اليابانية في مختلف القطاعات، داعيًا الشركات اليابانية إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة لدعم استثماراتها خاصة في مجال البنية التحتية النوعية وفي عدد من المجالات الأخرى مثل قطع غيار السيارات والطائرات.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الياباني الأهمية التي توليها بلاده لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس ولمساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، مثمنًا المجهودات المهمة التي قامت بها تونس في المجال الأمني، الأمر الذي أدى إلى مراجعة تحذير السفر إلى تونس الموجه إلى الرعايا اليابانيين وإلى عودة نشاط الوكالة اليابانية للتعاون الفني والمتطوعين اليابانيين إلى بلادنا.

وأضاف أنه يجب المحافظة على التحركات التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التي أداها السيد خميس الجهيناوي إلى طوكيو يومي 1و2 نوفمبر 2017 بدعوة من نظيره الياباني، والتي وقع خلالها الطرفان على خارطة طريق للتعاون الثنائي.

وأكد حرص بلاده على تطوير الاستثمارات اليابانية في تونس خاصة من خلال الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، مثمنًا الخطوات الهامة التي قامت بها تونس لخلق المناخ المناسب للاستثمار. 

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية اليابانية تارو كونو يقوم بزيارة رسمية لمدة يومين إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الخارجية هي الأولى لوزير خارجية ياباني على المستوى الثنائي منذ سنة 2003.

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