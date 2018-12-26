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أخبار العالم

بوتين: جاهزون لنشر أول مجموعة صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:54 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن بلاده قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر في العام المقبل موضحا أن الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوعا جديدا من الأسلحة الاستراتيجية.

وكان بوتين يتحدث بعد إشرافه على ما وصفه الكرملين بأنه اختبار ما قبل النشر لنظام صاروخي جديد باسم أفانجارد.

وقال بوتين في اجتماع مع الحكومة "الاختبار الذي انتهى لتوه استكمل بنجاح تام".

وأضاف "اعتبارا من العام المقبل 2019 ستحصل القوات المسلحة الروسية على النظام الاستراتيجي الجديد العابر للقارات أفانجارد... إنها لحظة مهمة في تاريخ القوات المسلحة وفي تاريخ البلاد. روسيا حصلت على نوع جديد من الاسلحة الاستراتيجية".

وأكد أن النظام الصاروخي الجديد، وهو واحد من عدة أسلحة أعلن بوتين عنها في مارس آذار، قادر على المناورة بدرجة كبيرة مما يمكنه بسهولة تجنب أنظمة الدفاع الصاروخية.

وشاهد بوتين الاختبار عن بعد اليوم من مبنى وزارة الدفاع في موسكو. ووصف الكرملين الاختبار في بيان قائلا إن صاروخ أفانجارد الذي أطلق من موقع في جنوب غرب روسيا أصاب بنجاح هدفا في أقصى شرق روسيا.

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