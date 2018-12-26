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عودة 343 مصريا من ليبيا وعبور 463 شاحنة عبر منفذ السلوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:13 م
منفذ السلوم
منفذ السلوم
أ ش أ
أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر أنه عاد عبر منفذ السلوم البري 343 مصريًا بينهم 319 سافروا بصورة شرعية و24 بصورة غير شرعية، وعبور 463 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال مدير الأمن - في بيان اليوم الأربعاء- إنه انهى اجراءات سفر 775 شخصا بينهم عبر المنفذ منهم 284 مصريًا و491 ليبيًا.

وأوضح مدير الأمن أنه تم انهاء اجراءات مغادرة 332 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء اجراءات وصول 131 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري .

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