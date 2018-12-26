سعيد: اهتمام الرئيس بتطوير العشوائيات لا يقل عن التعليم والصحة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والكاتب، أن العشوائيات من المشكلات الصعبة التى كانت تعاني منها مصر في الفترة الماضية.





وأضاف " سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة لديها اهتمام كبير بتطوير العشوائيات بعد أن انتشرت فى الفترة الأخيرة.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بتطوير العشوائيات، موضحًا أن اهتمام الدولة بهذه المشكلة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة.





وأكد أن قضية العشوائيات تعد من أبرز التحديات التى تواجهها الدولة.