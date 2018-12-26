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رئيس غرفة الشركات: فوضى السياحة الإلكترونية تفقد الثقة فى المقصد المصرى

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:05 م
حسام الشاعر رئيس
حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية
محمد الاسكندرانى
قال حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة لمناقشة عدة ملفات هامة تهم القطاع السياحي مشيرا إلي أنه تم اتخاذ خطوات لتطوير وميكنة غرفة الشركات السياحية لتكون الشركات الأعضاء قادرة على أداء خدماتها الكترونيا دون الذهاب إلى الوزارة عبر ربط الكترونى بين الغرفة والوزارة.

وكشف "الشاعر" فى لقاء له مع محررى الملف السياحى اليوم أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وافقت على موازنة تقديرية للتدريب بقيمة ٢.٥ مليون جنيه مؤكدا أن هناك اهتماما بالتدريب عقب هجر العمالة السياحية القطاع نتيجة انحسار السياحة، لأن برامج التدريب ستشمل كافة الوظائف بدء من صاحب الشركة حتى أصغر موظف بالشركة ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ذلك.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة أنه تم عقد اجتماعات مع وزارة السياحة حول منظومة الربط الإلكترونى، للتيسير على الشركات، ليتم إدارة العمل من مكتب الشركة، مضيفا أن الجمعية العمومية اتفقت على زيادة مخصص الرحلات لأعضائها لزيادة التواصل "، لافتا أنه تم تشكيل اللجان الفرعية للغرفة.

وتابع: أنه تم فصل السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق عن السياحة الخارجية برئاسة جورج عزت نظرا لأهمية التخصص للتخصص فى هذا المجال، مشددا على أن السياحة الإلكترونية تواجه تحدى كبير، أبرزها بعض من يعملون عبر الويب سايت بدون ترخيص مما يعرض سمعة السياحة المصرية للخطر نظرا لغياب الرقابة .

وحذر الشاعر أنه حال عدم السيطرة على السياحة الإلكترونية سيتم فقد الثقة فى المقصد السياحى المصرى وسيتم استبدالنا بالشركات الخارجية مكملا: "إن لم نضع ذلك فى الاعتبار ستموت السياحة الإلكترونية قبل أن تلد".

وعن النقل السياحى قال أنه يتم السعي لتطوير نشاط النقل السياحى وفى إطار ذلك تم توثيق دراسة للحلول المطروحة سيتم عرضها على وزارة السياحة أبرزها فتح استيراد الأتوبيسات المستعملة وسيارات الليموزين بالإضافة إلى دراسة مواجهة مشكلة عجز السائق السياحى.

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