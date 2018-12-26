أشهر ألحان زياد الرحباني لوالدته المطربة فيروز.. فيديو





عرض برنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، عددا من الأعمال التي لحنها المسرحي والموسيقار اللبناني، زياد الرحباني لوالدته المطربة فيروز.وقالت الإعلامية "مني الشاذلي"، أن الأعمال التي لحنها المسرحي والموسيقار اللبناني، زياد الرحباني، تعتبر من جواهر الأغنيات التي لا تبلى أبدا.وقال المسرحي والموسيقار اللبناني زياد الرحباني، إن أول لحن له لوالدته المطربة فيروز كان أغنية سألوني الناس، لافتا إلي أن في ذلك الوقت كان يبلغ الرابعة عشر من عمره.