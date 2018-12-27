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أخبار العالم

المبعوث الأممي لليمن يقدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي اليوم "الخميس" أن كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باتريك كامير قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة شمال غربي اليمن ، وكذا من المدينة خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، طبقا لاتفاق السويد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن القديمي قوله "إن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة" ، مشيرًا إلى أن الجنرال كاميرت "هو المعني بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التي يجب انسحابها".

وأضاف وكيل محافظة الحديدة أن كاميرت سيقدم اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة آلية خاصة بمراقبة وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 18 من ديسمبر الجاري وسط خروقات مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي، موضحا أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقًا خطة إعادة الانتشار العسكري وتسليم كل منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفيذية.

وفى نفس السياق ، كشفت المصادر في لجنة إعادة الانتشار أن وفد الحكومة الشرعية أعد ملفًا متكاملًا عن تلاعب ميليشيات الحوثي بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة، حيث ضم المئات من مسلحيها إلى قوائم هذه القوات وغيرها من الانتهاكات.

يذكر أن اللجنة المشتركة التي يقودها الجنرال باتريك كاميرت مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة)،بناء على اتفاق السويد، وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

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