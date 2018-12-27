صحف الإمارات: مبارك يستأذن الرئيس السيسي في كشف أسرار قضية اقتحام السجون.. الكنيست يوافق على حل نفسه.. الحوثيون يتراجعون عن تسليم ميناء الحديدة.. وزيارة مفاجئة لترامب إلى العراق

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

تصاعد أزمة حل المجلس التشريعي بين السلطة الفلسطينية وحماس

بوتين يعلن استعداد روسيا نشر صواريخ نووية أسرع من الصوت

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، إدلاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشهادته في قضية اقتحام السجون، كما تابعت تداعيات إعلان الكنيست الإسرائيلي حل نفسه، وتصريح الرئيس الأمريكي بإصراره على مواصلة الإغلاق الجزئي للحكومة حتى الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار حدودي مع المكسيك.في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طلب إذنًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن «معلومات حساسة» أمام محكمة جنايات القاهرة، في ما يتعلق بقضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية اقتحام السجون».ونقلت صحيفة "البيان" ما كشفه مبارك من أن 800 شخص تسللوا عبر الأنفاق من قطاع غزة خلال يناير 2011 لدعم تنظيم الإخوان، موضحًا أن الدولة لم تعلم بوجود أنفاق على الحدود الشرقية، وأنها أقيمت بدون موافقة الدولة أو علم أجهزتها، وكان يحدث منها تسلل لبعض العناصر والمهربين.وأفاد موقع "24" الإخباري بأن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل أمس، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، والوفد البرلماني المرافق له، ورحب الإمام الأكبر بزيارة رئيس مجلس الشورى السعودي للمشيخة، معربا عن تقديره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، على الحفاوة الكبيرة لفضيلته خلال زيارته للمملكة. وأعرب آل الشيخ عن تقديره الكبير للأزهر الشريف باعتباره أهم منارات وركائز العلم والفكر الإسلامي في العالم.وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الخليج" إنه بعد أيام على قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن أعضاء المجلس التشريعي أصبحوا الآن متقاعدين بحكم القانون، في حين قرر أعضاء من المجلس التشريعي المنحل بقرار المحكمة الدستورية عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، أمس، في رام الله، إلا أن الأمن الفلسطيني وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية منع عقد المؤتمر، ما أجج الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» حول شرعية المجلس.وأبرزت صحيفة "الاتحاد" موافقة الكنيست الإسرائيلي أمس في القراءة الثالثة والأخيرة على حله نفسه وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في التاسع من شهر أبريل القادم، وتم التصويت على القانون بأغلبية 102 مقابل اعتراض نائبين، على أن يدخل حيز التنفيذ فورًا ويحل البرلمان حتى الانتخابات، وذلك بعد أربع سنوات من آخر انتخابات في مارس 2015. وتبقى الحكومة قائمة لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات تحتاج إلى موافقة البرلمان على غرار التصويت على قوانين جديدة.وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الحوثيين أعلنوا ليلة أمس عدم تسليمهم ميناء الحديدة، وذلك في أول تصريح عقب زيارة المبعوث الأممي، باتريك كاميرت، لميناء الحديدة، وهو ما يعتبر انقلابا صريحا على اتفاق السويد بشأن الحديدة الذي ينص على انسحابهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري، والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة، وقال وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل ميليشيات الحوثي عبد الجبار الجرموزي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحًا أبدًا.وقلت "البيان" إن الاحتجاجات تواصلت في مدينة القصرين التونسية إثر انتحار مصور صحافي حرقًا الاثنين الماضي، وأوقفت السلطات 12 شخصًا بينما خرجت مسيرة في مدينة جبنيانة التونسية أمس للاحتجاج ضد الاستخدام المفرط للعنف من قبل الأجهزة الأمنية، وأوقفت السلطات الأمنية في تونس 12 شخصًا شاركوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها مدينة القصرين.دوليًا، أبرزت "الاتحاد" تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد لمواصل شل الحكومة الاتحادية حتى الحصول على خمسة مليارات دولار من دافعي الضرائب لتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مهما كلف ذلك من وقت، وقال ترامب على أرض قاعدة "الأسد" الجوية في العراق "الشعب الأمريكي يطالب بجدار"، وقام ترامب وزوجته ميلانيا أمس بزيارة مفاجئة إلى العراق لتهنئة القوات الأمريكية هناك بأعياد الميلاد.ونقلت "البيان" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلانه أن بلاده قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في العام المقبل، موضحًا أن الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية.وبحسب موقع "24"، قال المفوض الأوروبي جونتر أوتينجر، اليوم، الخميس، إنه لا تزال هناك فرصة لتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في يناير، وإنه لا يوجد دعم شعبي لخروج غير منظم أو إجراء استفتاء ثانٍ.