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أخبار العالم

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:47 ص
أرشيفية-ترامب وميلانيا
أرشيفية-ترامب وميلانيا
أحمد قاسم

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، عن أسباب خوفه على زوجته وسيدة البيت الأبيض، ميلانيا ترامب، وذلك خلال زيارتهما المفاجئة إلى العراق.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله إثر وصوله قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق: "أقول لكم، كنت قلقلا على مؤسسة الرئاسة، ولم أكن قلقا على نفسي، قلقت على السيدة الأولى".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكن لو أنكم رأيتم ما مررنا به في الطائرة المظلمة، بنوافذ مغلقة بالكامل، من دون أي ضوء، ظلمة حالكة. لقد طرت على متن طائرات مختلفة، من جميع الطرازات والأحجام. هل كانت تساورني مخاوف؟ نعم كانت هناك مخاوف".

وكان ترامب وزوجته ميلانيا وصلا إلى قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق ليلة عيد الميلاد، والتقيا هناك بالعسكريين الأمريكيين وقياداتهم في زيارة غير معلنة.

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