حكايات الملك فاروق مع صيد البط .. فيديو

قال أحمد سيد، حارس بحيرة الأكراد لصيد البط، إن الملك فاروق أول واحد عشق الصيد بمختلف أنواعه، مؤكدًا أنه كان يحرص على ممارسة هواية صيد البط فى وادى النطرون والشرقية، و أسوان، والفيوم وادكو وكينج ماريوت.



وأضاف حارس البحيرة، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الملك فاروق مارس صيد البط لأنها رياضة تعتمد على راحة الاعصاب والبعد عن الضوضاء ومشاكل الحياة.



وأردف أن الملك لم يكن يجلس فى استراحات ولكن كان يتم بناء خيم خصيصًا له فى فترة موسم صيد البط، مفيدًا بانه كان يدعو السفراء والملوك لمشاركته هواياته.



وتابع الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان لديه لبدة خصيصة له بالبحيرة لممارسة الصيد.

