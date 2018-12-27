حكم نهائي ببراءة الخطيب من تهم تلقي تبرعات للأهلي

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار عمرو فهمي، ببراءة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق، نائب رئيس النادي، في القضية رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٨ والمقيدة برقم ٥٨٥٢ كلي وسط القاهرة من تهمة تلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وطعن الشاكين على الحكم، وبجلسة ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ قضت جنح مستأنف قصر النيل بتأييد حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، ما يعتبر حكما نهائيا يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن ويسدل الستار على قضية تبرعات النادي الأهلي.



وكان محامي وصيدلي أقاما جنحة أمام المحكمة مستندين إلى تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الأهلي بتبرعات للنادي، وتقدم المدعون بحوافظ تضمنت صور مكاتبات إدارة النادي الأهلي، موجهة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بطلب فحص التبرعات.



وقدم دفاع النادي الأهلي مستندات تفيد بإخطار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للجهات المختصة، وكذلك موافقة الجهة الإدارية على قبول هذه التبرعات وقت تلقيها.