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بالأسماء.. التشكيلة الكاملة للحكومة السعودية الجديدة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:36 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر اليوم، الخميس، أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في تعديل شمل عدة وزارات، بينها الخارجية والإعلام.

وأوضحت الوكالة أن الأوامر تتضمن تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعادة مجلس الشئون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين التعديلات الوزارية، تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير، الذي سيتولى منصب وزير الدولة للشئون الخارجية وسيكون عضوا في مجلس الوزراء.

وإعادة تشكيل مجلس الوزراء جاءت على النحو التالي:
1- الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.
2- الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة.
3- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة.
4- الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للداخلية.
5- الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للحرس الوطني.
6- الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرًا للثقافة.
7- صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- عبداللطيف بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرًا للشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرًا للعدل.
10- مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة.
11-مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيرًا للخارجية.
13- توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للصحة.
14- محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشئون مجلس الشورى.
15- عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.
16- ماجد بن عبد الله القصبي وزيرًا للتجارة والاستثمار.
17- ماجد بن عبد الله القصبي وزيرًا مكلفًا للشئون البلدية والقروية.
18- محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة.
19- عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيرًا للبيئة والمياه والزراعة.
20- خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة.
21- عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشئون الخارجية.
22- خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيرًا للإسكان.
24- سليمان بن عبد الله الحمدان وزيرًا للخدمة المدنية.
25- محمد صالح بن طاهر بنتن وزيرًا للحج والعمرة.
26- محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان وزيرًا للمالية.
27- عبد الله بن عامر السواحة وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- نبيل بن محمد العامودي وزيرًا للنقل.
29- محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.
30- أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير دولة.
32- الحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم.
33- تركي بن عبد الله الشبانة وزيرًا للإعلام.

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