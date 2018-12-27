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أخبار العالم

الملك سلمان يعين 3 مستشارين بالديوان الملكي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:33 م
الملك سلمان
الملك سلمان
رشا عبدالوهاب
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الخميس، قرارا بتعيين أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه تم تعين فهد بن عبد الله تونسي، وعواد بن صالح العواد مستشارين بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي في السعودية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

كما صدر أمر ملكي‬⁩ بإعادة تشكيل مجلس الشئون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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