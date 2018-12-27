السفير المصري بإثيوبيا: أطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الخميس، إن رئيسة الجمهورية، ساهلي ورق زودي صباح، تسلمت في القصر الوطني نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق.



ونقلت الوكالة عن السفير قوله في مقابلة للصحفيين إن مصر وإثيوبيا تحافظان على علاقة قوية وتاريخية وأنه سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل في الشراكة الاستراتيجية.



وأوضح عبدالخالق أن كلا الدولتين لديها إمكانية هائلة لتعزيز هذه العلاقة بالشراكة الإستراتيجية قائلا: "هذا هو طموحي كسفير لمصر".