إيران تعلن: قاسم سليماني على قيد الحياة

كشفت إيران، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بشأن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية الناطقة العربية، صورة لسليماني مؤكدة أنه لا صحة للأنباء الخاصة بمقتله خلال الغارات الجوية التي قامت بها إسرائيل قبل يومين على جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأشارت "فارس" إلى أن صورة سليماني، تم التقاطهعا من داخل أحد مساجد العاصمة طهران، وهو يحضر مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، في طهران، حيث أقيمت هذه المراسم صباح اليوم الخميس من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في "حسينية الخميني" في العاصمة.



وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أمس الأربعاء أن قائدا في الحرس الثوري الإيراني وضابطا إيرانيا أقل رتبة لقيا حتفهما في الغارات الإسرائيلية التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق الليلة قبل الماضية.



وقالت "فارس": يأتي حضور اللواء سليماني مراسم تأبين الفقيد آية الله هاشمي شاهرودي في الوقت الذي ادعت فیه وسائل الإعلام في الأجواء الافتراضية بأنه قتل خلال العدوان الصاروخي الجوي الصهیوني على ضواحي العاصمة السورية دمشق مساء الثلاثاء".