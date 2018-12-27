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أخبار العالم

الأحزاب الجديدة تتسابق لمنافسة نتنياهو فى الانتخابات المقبلة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الجنرال بيني غانتس، اليوم الخميس، عن تشكيل حزب جديد يحمل اسم "مناعة لإسرائيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس شكل حزبا إسرائيليا جديدا لمنافسة غريمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه حسب استطلاعات رأي، فإن حزب غانتس الجديد في حال دخوله الانتخابات القادمة، المقررة في التاسع من أبريل القادم، سيحصل على ما بين 10 إلى 16 مقعدا في الكنيست.

ويقول غانتس إن حزبه، كحزب وسطي مسؤول ومعتدل، وليست لديه أية رغبة بأن يكون مقربا من اليسار، ولكنه حزب يهودي ديمقراطي، يحافظ على دولة إسرائيل، بحسب الصحيفة العبرية.

وتقول وسائل إعلام إٍسرائيلية إن غانتس أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ووزير الأمن الأسبق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، حول حزبه وقضية خوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة واحدة.

وكان يعالون، قد أعلن، أمس الاول، بشكل رسمي، عن تشكيل حزب جديد بقيادته.

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