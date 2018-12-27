ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

نيفين جامع: مهتمون بالمشاركة في خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث بدمياط

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:06 م
صدى البلد
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مهتم بالمساهمة في خطة الدولة للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى اللازم لمشروعات صناعة الاثاث، لتشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة التي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح معرض "صنع في دمياط 2018" المرحلة الرابعة الذى يقام خلال الفترة من 26 ديسمبر 2018 وحتى 3 يناير 2019، بالمعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا الى الساعة 8 مساء (بوابات 1و4) .

وافتتح المعرض، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، ويضم المعرض مجموعة متميزة من الموبيليا والاثاث لحوالي 41 مصنعا للأثاث منها 38 مصنعا ممولا من جهاز تنمية المشروعات وتشمل المعروضات غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحفا وأنتيكات وكافة انواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التى تشتهر بها محافظة دمياط .

وأكدت جامع ، أهمية اقامة هذه السلسلة من المعارض لفتح منافذ لتسويق وترويج مشروعات الاثاث المشهور بها ابناء دمياط وذلك لما تتميز به من جودة عالية وسعر منافس مقارنة بمثيلها بالمنتجات المستوردة. مشيرة الى نجاح المراحل الثلاث السابقة للمعرض وحقق العارضون وعددهم 117 عارضا نسبة مبيعات عالية وصلت الى اكثر من 8 ملايين جنيه.

وأوضحت مدى أهمية تلك المعارض للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني جيد بأسعار معقولة وان الجهاز يهتم بإقامة العديد من المعارض لفتح منافذ تسويقية للمشروعات الصغيرة كأحد أهم سبل الدعم التي يقدمها لهذا القطاع التنموي الهام.

كما يقوم الجهاز بإعطاء اهتمام خاص لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة العاملة في المجالات لمساندتها في القيام بدورها في توفير احتياجات المواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل للشباب والخريجين.

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

شاهد.. مهام تركي آل الشيخ الجديدة بعد إعفائه من منصبه

خميس صاخب جدا.. براءة صلاح والخطيب.. عودة رمضان للأهلي.. وإقالة آل الشيخ من منصبه

صدمة السد العالى.. إيهاب جلال يرفض ضم عصام الحضرى إلى المصرى

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح .. صور

فى عيد ميلاده .. سر إخفاء سمير صبرى زواجه وابنه الوحيد لسنوات طويلة

أسباب صادمة لألم المفاصل .. إليك أسرع علاجات طبيعية

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

حقيقة مقتل قاسم سليماني.. أخطر رجل في العالم.. صورة

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

إيران تعلن: قاسم سليماني على قيد الحياة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

فيديو

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو
شاهد.. سكان بيرو يودعون العام بالضرب المبرح لبعضهم البعض
فيديوجراف | حوادث هزت مصر في 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟