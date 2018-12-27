نيفين جامع: مهتمون بالمشاركة في خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث بدمياط

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مهتم بالمساهمة في خطة الدولة للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى اللازم لمشروعات صناعة الاثاث، لتشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة التي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث.



جاء ذلك بمناسبة افتتاح معرض "صنع في دمياط 2018" المرحلة الرابعة الذى يقام خلال الفترة من 26 ديسمبر 2018 وحتى 3 يناير 2019، بالمعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا الى الساعة 8 مساء (بوابات 1و4) .



وافتتح المعرض، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، ويضم المعرض مجموعة متميزة من الموبيليا والاثاث لحوالي 41 مصنعا للأثاث منها 38 مصنعا ممولا من جهاز تنمية المشروعات وتشمل المعروضات غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحفا وأنتيكات وكافة انواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التى تشتهر بها محافظة دمياط .



وأكدت جامع ، أهمية اقامة هذه السلسلة من المعارض لفتح منافذ لتسويق وترويج مشروعات الاثاث المشهور بها ابناء دمياط وذلك لما تتميز به من جودة عالية وسعر منافس مقارنة بمثيلها بالمنتجات المستوردة. مشيرة الى نجاح المراحل الثلاث السابقة للمعرض وحقق العارضون وعددهم 117 عارضا نسبة مبيعات عالية وصلت الى اكثر من 8 ملايين جنيه.



وأوضحت مدى أهمية تلك المعارض للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني جيد بأسعار معقولة وان الجهاز يهتم بإقامة العديد من المعارض لفتح منافذ تسويقية للمشروعات الصغيرة كأحد أهم سبل الدعم التي يقدمها لهذا القطاع التنموي الهام.



كما يقوم الجهاز بإعطاء اهتمام خاص لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة العاملة في المجالات لمساندتها في القيام بدورها في توفير احتياجات المواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل للشباب والخريجين.