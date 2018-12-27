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أخبار البلد

جمارك مطار برج العرب تضبط 70 ألف دولار مهربة داخل حقائب راكبين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:15 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإفريقية رقم 437 المتجهة إلى طبرق أشتبه على محمد على مأمور الجمرك فى الركب ( م . م . ع) ليبى الجنسية الذي ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عليه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه مبالغ نقدية تزيد عن المسموح به أجاب بالنفي.

وبالعرض على محمد عبد الأخر مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 50 ألف دولار أمريكى مخبأة بين طيات الملابس داخل شنطة هاندباج سوداء .

وتابعت المصادر، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران الإفريقية رقم 433 المتجهة إلى الأردن اشتبه شبل السعيد مأمور الجمرك ومستور أبو تلات رئيس الورديه في الركب (  ع . ع . ص ) ليبى الجنسية حيث تلاحظ وصوله للبلاد يوم 20 ديسمبر.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه مبالغ نقدية تزيد عن المسموح به أجاب بالنفى، وبالعرض على  جمال طه مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب حيث تبين وجود مبلغ 20 ألف دولار أمريكى داخل جيب أحد بنطلونات الراكب بشنطة السفر.

قرر  محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط رقمى 71 و 72 لسنة 2018.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.

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