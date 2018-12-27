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ضبط 170 ألف عبوة دواء بمخزن غير مرخص فى العاشر من رمضان..صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:26 م
ضبط 170 ألف عبوة
ضبط 170 ألف عبوة دواء بمخزن غير مرخص فى العاشر من رمضان
وائل شاهين
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مدير الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام الصيدلة، حملة مشتركة مع مباحث التموين لمداهمة مخزن غير مرخص بمدينة العاشر من رمضان بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بالاتجار فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالاتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ١٧٠٠٩٥ عبوة أدوية ومستلزمات متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وممنوع تداولها وأدوية خاصة بالمستشفيات فى مكان غير مرخص وغير مصرح بتداولها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص، وتم علي الفور تشميع المخزن.

وتم تحرير المحضر رقم ١٣٥/٢٥٤ أحوال قسم ثان العاشر من رمضان، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
ضبط 170 ألف عبوة دواء بمخزن غير مرخص فى العاشر من رمضان..صور
ضبط 170 ألف عبوة دواء بمخزن غير مرخص فى العاشر من رمضان..صور
ضبط 170 ألف عبوة دواء بمخزن غير مرخص فى العاشر من رمضان..صور

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