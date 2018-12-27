وزير الإعلام السوداني: 19 قتيلا حصيلة الاحتجاجات في البلاد



وتابع أرور أنه "تم رصد 107 من المنظمات والحركات المسلحة تعمل وتحرض على الاحتجاجات، مشددا على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتغيير النظام ولا داعي للتخريب".

كشف وزير الإعلام السوداني، بشارة ارور، اليوم الخميس، أن عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 19 شخصًا، مشيرا إلى أن عدد الجرحى من المواطنين بلغ 219 مواطنًا، و187 من القوات النظامية.وأضاف وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا لمعرفة من أطلق الرصاص على المتظاهرين.