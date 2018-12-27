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ثقافة

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:26 م
وزير الثقافة تشهد
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي..صور
عمرو سيد
بدأ منذ قليل حفل ختام فعاليات "يوم المترجم العالمي" بالمركز القومي للترجمة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أنور مغيث مدير المركز.

وكرمت وزيرة الثقافة المترجم اللبناني الدكتور جورج كتورة؛ والمترجم محمد الخولي، كما تقدم الوزيرة جوائز رفاعة الطهطاوي وجائزة الترجمة العلمية وجائزة الشباب.

وقدم المركز عرضا لفيلما تسجيليا عن إنجازات المركز خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المركز القومي للترجمة يقيم اليوم الخميس احتفالية "يوم المترجم.. مرور مائة عام على ثورة 1919"، ويكرم الدكتور جورج كتورة والمترجم محمد الخولي؛ كما يشهد الحفل تسليم جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة المترجم شوقي جلال؛ وجائزة الشباب للترجمة للفائز عبدالرحمن مجدي إبراهيم؛ وجائزة الترجمة العلمية التي فاز بها رجب السيد.
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور
وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

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